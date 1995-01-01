Недвижимость на сутки
БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 2429. Bмecтимocть: oт 10 дo 15 чeл. B кoттeджe ecть:...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 4545. Bмecтимocть: oт 10 дo 12 чeл. B кoттeджe ecть:...
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От собственника. Наше меню от 1600р на человека. Организация банкетов с одними из лучших...
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Двухэтажный дом с цокольным этажем, расположенный в 5 минутах от станции "Зелёный бор" по...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 5353. Bмecтимocть: oт 12 дo 20 чeл. B кoттeджe ecть:...
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Рядом с уютным 3-этажным коттеджем находится лес, пруд, храм Рождества Пресвятой Богородицы...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 15371. Bмecтимocть: oт 2 дo 14 чeл. B кoттeджe ecть:...
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Вдали от шума и суеты, для любителей тишины, сдается прекрасный новый деревянный дом!...
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Предлагаем в аренду дом из бруса. Комплекс из нескольких строений дом, банкетный зал,...
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Сдаём под мероприятия и для отдыха этот дом, 1000 квадратов на 30 сотках! Наших гостей ждут:...
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Жилой парк ПОКРОВ Новый коттеджный парк Покров расположился на территории лесного участка...
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Сдаётся комфортабельный коттедж в посёлке Вербилки , рядом с сосновым лесом, престижное...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 14678. Bмecтимocть: oт 2 дo 12 чeл. B кoттeджe ecть:...
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Сдается красивый особняк по Киевскому шоссе по Киевскому шоссе Особняк наодится в 25 км. от...
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Уютный коттедж с баней на 2-6 человек, расположен неподалеку от нескольких подмосковных...
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Сдаются дом с баней и гостиный дом посуточно без посредников. Вместимость до 8 человек....
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Деревянный дом, расположенный в дали от шумного города в экологически чистом районе...
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Ворохобино. Размещение до 10 чел. с комфортом.Цена в будни для двоих 5000р., от 3-5 чел...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 16430. Bмecтимocть: oт 10 дo 15 чeл. B кoттeджe ecть: Maнгaл....
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 14017. Bмecтимocть: oт 4 дo 5 чeл. B кoттeджe ecть:...
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Сдается коттедж 550 кв.м в 20 км по киевскому шоссе в деревне Апрелевка! В доме 3 спальни...
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41960 Снять коттедж на сутки или выходные. 39 км от МКАД (по Новорязанскому ш.), г. Броницы,...
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Березовая Роща.Каждому из нас порой хочется уединиться в красивом и уютном бревенчатом...
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Коттедж находится в 20 км от МКАД по Рублевскому, Можайскому или Минскому шоссе....
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Заманчивое предложение для любителей попариться в русской бане и зажарить шашлык на лоне...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 6898. Bмecтимocть: oт 2 дo 4 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa,...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 16477. Bмecтимocть: 20 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa,...
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Коттедж расположен по Щелковскому шоссе 60 км. от МКАДа. 4х этажный дом общей площадью (350...
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Дом 150 м178 (экспериментальные материалы) на участке 20 сот., 15 - 19 км до города Участок...
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Сдается уютный гостевой дом-баня площадью 50 кв.м. из бруса. Расположена в 3 км. от г. Истра...
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Дом находится в Мытищинском городском округе, в деревне Высоково.( по яндекс навигатору - ул...
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коттедж, общ. пл. 450 м2. , расположенный в районе г.Кубинка, Минское шоссе, 45км от МКАД. (...
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Исключительное предложение загородного отдыха в удивительном историческом месте на лоне...
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Дом до 30 гостей , есть два номера с изолироваными входами . Два бассейна, две...
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Коттедж расположен в 20 км. от МКАД по Ленинградскому или Пятницкому шоссе, в 6 км. от г....
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Расположены дома на участке площадью 30 соток. На участке имеется летняя кухня с зоной...
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Постройки 2012 года. Состоит из двух 3-х этажных кирпичных строений общей площадью 600 м2....
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Сдается дом в Истринском районе, в экологически чистом месте Московской области. До г. Истра...
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Размещение :будни (пн-чт) на 1 сутки до 12 человек- 11999 рублей, Выходные на 1 сутки до 12...
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Сдается чистый коттедж в черте города Ликино-Дулево. Рядом с домом озеро(предаставляем...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 15437. Bмecтимocть: 23 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa,...
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Деревня Вишенки, Московская область, Рузский район, Новорижское шоссе, 50 км от МКАД.Далее...
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Стоимость указана на будний день на выходные цена договорная. Сдается посуточно коттедж по...
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Мы предлагаем современный коттедж с баней на берегу водохранилища на сутки в будни и на...
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В Немчиновке сдается дом в аренду за 28000 руб.в месяц на лето,с мебелью.
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Андреевка. Размещение 16 чел. Сдается 3 этажный коттедж 230кв.м. (кирпич) на участке 5 сот.,...
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Коттедж находится в пос.Сосновый Бор ,20 км от МКАД по Рублево -Успенскому или Новорижскому...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 3776. Bмecтимocть: 20 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa,...
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Горьковское направление, 25 км. От МКАД. На участке 15 соток расположен 2-х этажный...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 4980. Bмecтимocть: oт 20 дo 25 чeл. B кoттeджe ecть:...
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Сдается дом он находится: Минское и Можайское шоссе от МКАД сдается 3-х этажный коттедж в...
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Сдается коттедж в Истринском районе.Площадь коттеджа 300 кв.м. Цокольный этаж-...
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Полностью готовый к заселению дом. Бытовая техника, мебель, сауна, камин. Центральное...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 4018. Bмecтимocть: oт 15 дo 25 чeл. B кoттeджe ecть:...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 6655. Bмecтимocть: oт 8 дo 10 чeл. B кoттeджe ecть:...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 12986. Bмecтимocть: oт 12 дo 15 чeл. B кoттeджe ecть: Kaмин,...
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Данный коттедж расположен по Горьковскому шоссе в 24 км. от МКАД Ногинский р-н деревня...
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Сдаю дом с отдельно стоящей баней в стародачном поселке. Дом чистый и теплый, три комнаты,...
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Яхрома Света 2-этажный дом 80 м (сэндвич-панели) на участке 10 сот., Дмитровское шоссе, 40...
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Стулово. Размещение 15 чел. Цена в будни для двоих 10000р., от 3-до 9 чел. 15000р., от 10-15...
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Сдается коттедж в загородном комплексе "Изумрудный город"по Щелковскому шоссе, 25 км от МКАД...
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Двух этажный особняк располагается между гольф-клубом Пестово и яхт-клубом Зеленый мыс в 300...
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Аренда дома на сутки для свадьбы, корпоратива и другого крупного мероприятия от собственника...
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Площадь территории 0,6 гектар: альпийские горки, пруд, фонтан, Озеленение: сосны, туи,...
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Коттедж от собственника посуточно! 35 км по Симферопольскому шоссе коттедж 750 кв.м.,...
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 4446. Bмecтимocть: oт 15 дo 20 чeл. B кoттeджe ecть:...
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Исаково Комфортное размещение 15 человек. Будни до 3 чел. 6000р., от 4-15 чел. 12000р....
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БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 8953. Bмecтимocть: 8 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa, Maнгaл....
в сутки
2-этажный коттедж (комплекс из 5 зданий) общей площадью 850 кв. м специально построен для...
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Собственник. 18 000 сутки будни, 23 000 сутки выходные.Охраняемая деревенька. Стоянка на...
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Коттедж от собственника! Подходит ля свадьбы и других мероприятий! 20 км по Минскому или...
в сутки
Сдается коттедж в Абрамцево Балашихинский район Коттедж расположен в 0,5 км. от МКАД...
в сутки
Дом с большим залом отлично подходит для празднования свадеб и других праздничных...
в сутки
Эксклюзивное предложение!! Сдается, 15 км от МКАД (15 мин) д. Пикино, Многофункциональный...
в сутки
-БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ СВОБОДНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ- -аренда напрямую от собственника- -в будни...
в сутки
Сдадим дом по Новокаширскому шоссе 65 км от МКАД по скоростной трассе, с разрешенной...
в сутки
Сдаётся в посуточную аренду: Деревянный дом 250м²: 3 этажа + чердак, кухня, танцпол,...
в сутки
СДАЁТСЯ КОТТЕДЖ ПЛОЩАДЬЮ 450 кВ.м. В АБРАМЦЕВО БАЛАШИХИНСКОГО РАЙОНА Коттедж расположен...
в сутки
Лот 118015. Объектом занимается Марсель. Сдается на сутки,выходные и праздничные дни....
в сутки
Сдам коттедж с бассейном, бильярд, теннисный стол и баня, расположен по Ленинградскому шоссе...
в сутки
Дом с баней ,сауной для отдыха и проведения мероприятий ,более 10 мест за столом , 2 спальни...
в сутки
Сдается посуточно просторный,уютный коттедж 12 км от мкад по Пятницкому шоссе в стиле шале...
в сутки
От собственника коттедж на сутки и более. Коттедж находится в 25 км от МКАД. Киевское шоссе....
в сутки
500 р/человек залог
в сутки
Коттедж находиться на Новорязанском шоссе 45 км. от МКАДа. Сдается коттедж 380 кв. м. 25...
в сутки
13 спален. Закрытый банкетный зал 70 кв.м. на 25 человек в стиле LOFT с теплым...
в сутки
Сдаётся коттедж, в 30 км. от МКАДа по Щелковскому шоссе. Дом полностью оборудованный всем...
в сутки
БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 14244. Bмecтимocть: oт 12 дo 14 чeл. B кoттeджe ecть: Kaмин,...
в сутки
БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 5044. Bмecтимocть: oт 15 дo 35 чeл. B кoттeджe ecть:...
в сутки
БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 5746. Bмecтимocть: 10 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa,...
в сутки
Сдаются дом с баней и гостиный дом посуточно без посредников. Вместимость ДО 8 человек.!!!...
в сутки
Расположены дома на участке площадью 30 соток. На участке имеется летняя кухня с зоной...
в сутки
БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 16610. Bмecтимocть: oт 6 дo 12 чeл. B кoттeджe ecть:...
в сутки
Великолепный коттедж в экологически чистом районе Подмосковья! 39км от МКАД по Егорьевскому...
в сутки
33 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. 2х эт. кирпичный дом общей пл. 165 кв.м., а так же 2х...
в сутки
Вельяминово деревянный. Размещение до 12 чел. Сдается 2-х этажный дом из бруса 160...
в сутки
Сдается посуточно дом-студия на берегу Клязьминского водохранилища. До берега сто метров,...
в сутки
На территории расположены 2 строения, общей площадью 480кв.м. В первом: -кухня столовая,...
в сутки
Коттедж располагается Наро-фоминский р-н, 29 км от МКАД по Киевскому шоссе. На участке 20...
в сутки
БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 5113. Bмecтимocть: 10 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa,...
в сутки