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Недвижимость на сутки

Всего найдено: 416 объектов
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ильинское направление, 37.0 км от МКАД
15
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ильинское направление, 37.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 2429. Bмecтимocть: oт 10 дo 15 чeл. B кoттeджe ecть:...

14 000
в сутки
#107411
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Пятницкое направление, 55.0 км от МКАД
12
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Пятницкое направление, 55.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 4545. Bмecтимocть: oт 10 дo 12 чeл. B кoттeджe ecть:...

8 000
в сутки
#107391
79266789300, 79687351711 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 12.0 км от МКАД
31
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 12.0 км от МКАД

От собственника. Наше меню от 1600р на человека. Организация банкетов с одними из лучших...

20 000
в сутки
С баней, с бассейном
#107385
79055555027, 79859200938 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Пушкинский р-н, Ярославское направление, 15.0 км от МКАД
20
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Пушкинский р-н, Ярославское направление, 15.0 км от МКАД

Двухэтажный дом с цокольным этажем, расположенный в 5 минутах от станции "Зелёный бор" по...

10 000
в сутки
С баней
#107336
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, 22.0 км от МКАД
20
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, 22.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 5353. Bмecтимocть: oт 12 дo 20 чeл. B кoттeджe ecть:...

15 000
в сутки
#107334
79162326700, 79162326700 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 15.0 км от МКАД
16
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 15.0 км от МКАД

Рядом с уютным 3-этажным коттеджем находится лес, пруд, храм Рождества Пресвятой Богородицы...

12 000
в сутки
С баней, с бассейном
#107289
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Минское направление, 54.0 км от МКАД
20
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Минское направление, 54.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 15371. Bмecтимocть: oт 2 дo 14 чeл. B кoттeджe ecть:...

6 500
в сутки
#107284
79852272474, 79852272474 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Пятницкое направление, 40.0 км от МКАД
11
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Пятницкое направление, 40.0 км от МКАД

Вдали от шума и суеты, для любителей тишины, сдается прекрасный новый деревянный дом!...

10 000
в сутки
С баней
#107279
79099450836, 79099450836 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Ново-Рязанское направление, 45.0 км от МКАД
17
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Ново-Рязанское направление, 45.0 км от МКАД

Предлагаем в аренду дом из бруса. Комплекс из нескольких строений дом, банкетный зал,...

12 000
в сутки
С баней
#107274
79257012223, 79257012223 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Рублево-Успенское направление, 26.0 км от МКАД
19
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Рублево-Успенское направление, 26.0 км от МКАД

Сдаём под мероприятия и для отдыха этот дом, 1000 квадратов на 30 сотках! Наших гостей ждут:...

15 000
в сутки
С баней, с бассейном
#107215
79264954844, 79264954844 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 30.0 км от МКАД
32
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 30.0 км от МКАД

Жилой парк ПОКРОВ Новый коттеджный парк Покров расположился на территории лесного участка...

11 000
в сутки
С баней
#107199
79859974035, 79859974035 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Талдомский р-н, Дмитровское направление, 79.0 км от МКАД
16
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Талдомский р-н, Дмитровское направление, 79.0 км от МКАД

Сдаётся комфортабельный коттедж в посёлке Вербилки , рядом с сосновым лесом, престижное...

4 990
в сутки
#107195
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Чеховский р-н, Симферопольское направление, 44.0 км от МКАД
26
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Чеховский р-н, Симферопольское направление, 44.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 14678. Bмecтимocть: oт 2 дo 12 чeл. B кoттeджe ecть:...

3 000
в сутки
#107086
79162326700, 79162326700 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 25.0 км от МКАД
40
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 25.0 км от МКАД

Сдается красивый особняк по Киевскому шоссе по Киевскому шоссе Особняк наодится в 25 км. от...

15 000
в сутки
С баней, с бассейном
#107066
79161550040, 79161550040 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитровское направление, 50.0 км от МКАД
16
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитровское направление, 50.0 км от МКАД

Уютный коттедж с баней на 2-6 человек, расположен неподалеку от нескольких подмосковных...

3 000
в сутки
С баней
#107015
79269217518, 79636783759 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Волоколамское направление, 49.0 км от МКАД
12
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Волоколамское направление, 49.0 км от МКАД

Сдаются дом с баней и гостиный дом посуточно без посредников. Вместимость до 8 человек....

6 000
в сутки
С баней, с бассейном
#107002
79055555027, 79859200938 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Пушкинский р-н, Ярославское направление, 10.0 км от МКАД
13
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Пушкинский р-н, Ярославское направление, 10.0 км от МКАД

Деревянный дом, расположенный в дали от шумного города в экологически чистом районе...

10 000
в сутки
#106658
79104365600, 79104365600 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Ярославское направление, 60.0 км от МКАД
19
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Ярославское направление, 60.0 км от МКАД

Ворохобино. Размещение до 10 чел. с комфортом.Цена в будни для двоих 5000р., от 3-5 чел...

5 000
в сутки
С баней
#106650
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Каширское направление, 15.0 км от МКАД
20
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Каширское направление, 15.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 16430. Bмecтимocть: oт 10 дo 15 чeл. B кoттeджe ecть: Maнгaл....

8 000
в сутки
#106613
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Егорьевское направление, 35.0 км от МКАД
11
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Егорьевское направление, 35.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 14017. Bмecтимocть: oт 4 дo 5 чeл. B кoттeджe ecть:...

5 000
в сутки
#106611
79266789300, 79850638840 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 20.0 км от МКАД
26
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 20.0 км от МКАД

Сдается коттедж 550 кв.м в 20 км по киевскому шоссе в деревне Апрелевка! В доме 3 спальни...

15 000
в сутки
С баней
#106552
79670700385, 79670700385 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Ново-Рязанское направление, 39.0 км от МКАД
16
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Ново-Рязанское направление, 39.0 км от МКАД

41960 Снять коттедж на сутки или выходные. 39 км от МКАД (по Новорязанскому ш.), г. Броницы,...

8 000
в сутки
С баней
#106539
79176909151, 79176909151 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Волоколамское направление, 45.0 км от МКАД
11
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Волоколамское направление, 45.0 км от МКАД

Березовая Роща.Каждому из нас порой хочется уединиться в красивом и уютном бревенчатом...

10 000
в сутки
#106383
79268587245, 79268587245 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Минское направление, 20.0 км от МКАД
30
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Минское направление, 20.0 км от МКАД

Коттедж находится в 20 км от МКАД по Рублевскому, Можайскому или Минскому шоссе....

12 000
в сутки
С баней, с бассейном
#106360
79651801010, 79163268128 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Истринский р-н, Волоколамское направление, 35.0 км от МКАД
15
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Истринский р-н, Волоколамское направление, 35.0 км от МКАД

Заманчивое предложение для любителей попариться в русской бане и зажарить шашлык на лоне...

2 000
в сутки
С баней
#106334
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Горьковское направление, 15.0 км от МКАД
17
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Горьковское направление, 15.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 6898. Bмecтимocть: oт 2 дo 4 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa,...

1 500
в сутки
#106222
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Щёлковский р-н, 10.0 км от МКАД
14
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Щёлковский р-н, 10.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 16477. Bмecтимocть: 20 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa,...

15 000
в сутки
#106029
79250503098, 79250503098 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Щёлковский р-н, 60.0 км от МКАД
11
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Щёлковский р-н, 60.0 км от МКАД

Коттедж расположен по Щелковскому шоссе 60 км. от МКАДа. 4х этажный дом общей площадью (350...

13 000
в сутки
С баней
#106026
79033259720, 79033259720 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Ново-Рязанское направление, 17.0 км от МКАД
22
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Ново-Рязанское направление, 17.0 км от МКАД

Дом 150 м178 (экспериментальные материалы) на участке 20 сот., 15 - 19 км до города Участок...

20 000
в сутки
С баней, с бассейном
#105924
79104542052, 79104542052 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Волоколамское направление, 50.0 км от МКАД
10
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Волоколамское направление, 50.0 км от МКАД

Сдается уютный гостевой дом-баня площадью 50 кв.м. из бруса. Расположена в 3 км. от г. Истра...

3 000
в сутки
С баней
#105835
79255457727, 79262212545 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ярославское направление, 7.0 км от МКАД
22
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ярославское направление, 7.0 км от МКАД

Дом находится в Мытищинском городском округе, в деревне Высоково.( по яндекс навигатору - ул...

15 000
в сутки
#105803
79033259720, 79033259720 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Минское направление, 45.0 км от МКАД
17
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Минское направление, 45.0 км от МКАД

коттедж, общ. пл. 450 м2. , расположенный в районе г.Кубинка, Минское шоссе, 45км от МКАД. (...

10 000
в сутки
С баней
#105755
79163268128, 79163268128 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Истринский р-н, Ново-Рижское направление, 40.0 км от МКАД
19
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Истринский р-н, Ново-Рижское направление, 40.0 км от МКАД

Исключительное предложение загородного отдыха в удивительном историческом месте на лоне...

2 000
в сутки
С баней
#105752
79046527686, 79687923924 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитровское направление, 30.0 км от МКАД
23
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитровское направление, 30.0 км от МКАД

Дом до 30 гостей , есть два номера с изолироваными входами . Два бассейна, две...

28 000
в сутки
С баней, с бассейном
#105547
79670666542, 79162748301 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 20.0 км от МКАД
30
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 20.0 км от МКАД

Коттедж расположен в 20 км. от МКАД по Ленинградскому или Пятницкому шоссе, в 6 км. от г....

20 000
в сутки
С баней, с бассейном
#105546
79268587245, 79268587245 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитровское направление, 35.0 км от МКАД
15
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитровское направление, 35.0 км от МКАД

Расположены дома на участке площадью 30 соток. На участке имеется летняя кухня с зоной...

12 000
в сутки
С баней, с бассейном
#105542
79268587245, 79268587245 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Чеховский р-н, Симферопольское направление, 45.0 км от МКАД
37
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Чеховский р-н, Симферопольское направление, 45.0 км от МКАД

Постройки 2012 года. Состоит из двух 3-х этажных кирпичных строений общей площадью 600 м2....

35 000
в сутки
#105485
79268587245, 79268587245 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Истринский р-н, Ново-Рижское направление, 40.0 км от МКАД
18
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Истринский р-н, Ново-Рижское направление, 40.0 км от МКАД

Сдается дом в Истринском районе, в экологически чистом месте Московской области. До г. Истра...

7 000
в сутки
#105460
79261036666, 79261036666 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Дмитровское направление, 25.0 км от МКАД
16
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Дмитровское направление, 25.0 км от МКАД

Размещение :будни (пн-чт) на 1 сутки до 12 человек- 11999 рублей, Выходные на 1 сутки до 12...

11 999
в сутки
С баней
#105450
79033259720, 79033259720 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Носовихинское направление, 70.0 км от МКАД
16
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Носовихинское направление, 70.0 км от МКАД

Сдается чистый коттедж в черте города Ликино-Дулево. Рядом с домом озеро(предаставляем...

10 000
в сутки
#105447
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ильинское направление, 18.0 км от МКАД
40
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ильинское направление, 18.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 15437. Bмecтимocть: 23 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa,...

33 000
в сутки
#105446
79639634882, 79639634882 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ново-Рижское направление, 80.0 км от МКАД
13
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ново-Рижское направление, 80.0 км от МКАД

Деревня Вишенки, Московская область, Рузский район, Новорижское шоссе, 50 км от МКАД.Далее...

4 000
в сутки
С баней
#105443
79687351711, 79266789300 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Чеховский р-н, Симферопольское направление, 45.0 км от МКАД
30
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Чеховский р-н, Симферопольское направление, 45.0 км от МКАД

Стоимость указана на будний день на выходные цена договорная. Сдается посуточно коттедж по...

35 000
в сутки
С баней, с бассейном
#105430
79175845617, 79672474271 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитровское направление, 60.0 км от МКАД
24
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитровское направление, 60.0 км от МКАД

Мы предлагаем современный коттедж с баней на берегу водохранилища на сутки в будни и на...

8 000
в сутки
С баней
#105423
79637114572, 74957445105 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Можайское направление, 1.0 км от МКАД
5
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Можайское направление, 1.0 км от МКАД

В Немчиновке сдается дом в аренду за 28000 руб.в месяц на лето,с мебелью.

28 000
в сутки
#105420
79104365600, 79104365600 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 20.0 км от МКАД
20
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 20.0 км от МКАД

Андреевка. Размещение 16 чел. Сдается 3 этажный коттедж 230кв.м. (кирпич) на участке 5 сот.,...

12 000
в сутки
С баней, с бассейном
#105185
79266789300, 79687351711 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Рублево-Успенское направление, 20.0 км от МКАД
14
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Рублево-Успенское направление, 20.0 км от МКАД

Коттедж находится в пос.Сосновый Бор ,20 км от МКАД по Рублево -Успенскому или Новорижскому...

20 000
в сутки
С баней, с бассейном
#105174
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Можайское направление, 46.0 км от МКАД
27
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Можайское направление, 46.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 3776. Bмecтимocть: 20 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa,...

25 000
в сутки
#105131
79686623859, 79686623859 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, Горьковское направление, 25.0 км от МКАД
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Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, Горьковское направление, 25.0 км от МКАД

Горьковское направление, 25 км. От МКАД. На участке 15 соток расположен 2-х этажный...

12 000
в сутки
С баней
#105116
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Ново-Рязанское направление, 25.0 км от МКАД
17
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Ново-Рязанское направление, 25.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 4980. Bмecтимocть: oт 20 дo 25 чeл. B кoттeджe ecть:...

25 000
в сутки
#105114
79033259720, 79033259720 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Минское направление, 17.0 км от МКАД
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Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Минское направление, 17.0 км от МКАД

Сдается дом он находится: Минское и Можайское шоссе от МКАД сдается 3-х этажный коттедж в...

8 000
в сутки
С бассейном
#105109
79268587245, 79268587245 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Волоколамское направление, 60.0 км от МКАД
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Сдам коттедж на сутки Московская обл., Волоколамское направление, 60.0 км от МКАД

Сдается коттедж в Истринском районе.Площадь коттеджа 300 кв.м. Цокольный этаж-...

9 000
в сутки
С баней
#105091
79858786191, 79257097517 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 55.0 км от МКАД
17
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 55.0 км от МКАД

Полностью готовый к заселению дом. Бытовая техника, мебель, сауна, камин. Центральное...

11 000
в сутки
С баней
#105078
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Щёлковский р-н, 10.0 км от МКАД
22
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Щёлковский р-н, 10.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 4018. Bмecтимocть: oт 15 дo 25 чeл. B кoттeджe ecть:...

12 000
в сутки
#105074
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Щёлковский р-н, 25.0 км от МКАД
22
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Щёлковский р-н, 25.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 6655. Bмecтимocть: oт 8 дo 10 чeл. B кoттeджe ecть:...

8 000
в сутки
#105020
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Симферопольское направление, 13.0 км от МКАД
21
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Симферопольское направление, 13.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 12986. Bмecтимocть: oт 12 дo 15 чeл. B кoттeджe ecть: Kaмин,...

13 000
в сутки
#104751
79162326700, 79162326700 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, Горьковское направление, 24.0 км от МКАД
20
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, Горьковское направление, 24.0 км от МКАД

Данный коттедж расположен по Горьковскому шоссе в 24 км. от МКАД Ногинский р-н деревня...

13 000
в сутки
С баней, с бассейном
#104520
79257810690, 79257810690 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Пушкинский р-н, Ярославское направление, 21.0 км от МКАД
11
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Пушкинский р-н, Ярославское направление, 21.0 км от МКАД

Сдаю дом с отдельно стоящей баней в стародачном поселке. Дом чистый и теплый, три комнаты,...

5 000
в сутки
С баней
#104519
79176909151, 79176909151 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитровское направление, 45.0 км от МКАД
9
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитровское направление, 45.0 км от МКАД

Яхрома Света 2-этажный дом 80 м (сэндвич-панели) на участке 10 сот., Дмитровское шоссе, 40...

9 000
в сутки
С баней
#104514
79104365600, 79104365600 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, Горьковское направление, 35.0 км от МКАД
34
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, Горьковское направление, 35.0 км от МКАД

Стулово. Размещение 15 чел. Цена в будни для двоих 10000р., от 3-до 9 чел. 15000р., от 10-15...

10 000
в сутки
С баней
#104468
79268587245, 79268587245 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, Горьковское направление, 30.0 км от МКАД
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Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, Горьковское направление, 30.0 км от МКАД

Сдается коттедж в загородном комплексе "Изумрудный город"по Щелковскому шоссе, 25 км от МКАД...

11 000
в сутки
С баней, с бассейном
#103443
79686623859, 79686623859 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровское направление, 25.0 км от МКАД
12
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровское направление, 25.0 км от МКАД

Двух этажный особняк располагается между гольф-клубом Пестово и яхт-клубом Зеленый мыс в 300...

12 000
в сутки
С баней, с бассейном
#103354
79652239989, 79652239989 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, Горьковское направление, 25.0 км от МКАД
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Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, Горьковское направление, 25.0 км от МКАД

Аренда дома на сутки для свадьбы, корпоратива и другого крупного мероприятия от собственника...

25 000
в сутки
С баней
#102463
79033259720, 79033259720 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Минское направление, 20.0 км от МКАД
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Сдам коттедж на сутки Московская обл., Одинцовский р-н, Минское направление, 20.0 км от МКАД

Площадь территории 0,6 гектар: альпийские горки, пруд, фонтан, Озеленение: сосны, туи,...

35 000
в сутки
С баней, с бассейном
#102439
79670444989, 79264399097 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Чеховский р-н, Симферопольское направление, 35.0 км от МКАД
42
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Чеховский р-н, Симферопольское направление, 35.0 км от МКАД

Коттедж от собственника посуточно! 35 км по Симферопольскому шоссе коттедж 750 кв.м.,...

15 000
в сутки
#102421
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ново-Рижское направление, 12.0 км от МКАД
12
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ново-Рижское направление, 12.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 4446. Bмecтимocть: oт 15 дo 20 чeл. B кoттeджe ecть:...

13 000
в сутки
#102419
79104365600, 79104365600 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 12.0 км от МКАД
35
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 12.0 км от МКАД

Исаково Комфортное размещение 15 человек. Будни до 3 чел. 6000р., от 4-15 чел. 12000р....

6 000
в сутки
С баней
#101084
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Воскресенский р-н, Ново-Рязанское направление, 50.0 км от МКАД
35
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Воскресенский р-н, Ново-Рязанское направление, 50.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 8953. Bмecтимocть: 8 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa, Maнгaл....

7 000
в сутки
#100885
79646473170, 79263158829 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Каширское направление, 29.0 км от МКАД
26
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Каширское направление, 29.0 км от МКАД

2-этажный коттедж (комплекс из 5 зданий) общей площадью 850 кв. м специально построен для...

14 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100862
79261817939, 74993477715 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 60.0 км от МКАД
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Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 60.0 км от МКАД

Собственник. 18 000 сутки будни, 23 000 сутки выходные.Охраняемая деревенька. Стоянка на...

18 000
в сутки
#100849
79623602943, 79264399097 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Минское направление, 20.0 км от МКАД
50
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Минское направление, 20.0 км от МКАД

Коттедж от собственника! Подходит ля свадьбы и других мероприятий! 20 км по Минскому или...

14 500
в сутки
С баней, с бассейном
#100812
79162326700, 79162326700 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., 1.0 км от МКАД
14
Сдам коттедж на сутки Московская обл., 1.0 км от МКАД

Сдается коттедж в Абрамцево Балашихинский район Коттедж расположен в 0,5 км. от МКАД...

12 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100604
79263640477, 79263640477 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Ново-Рязанское направление, 23.0 км от МКАД
12
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Ново-Рязанское направление, 23.0 км от МКАД

Дом с большим залом отлично подходит для празднования свадеб и других праздничных...

30 000
в сутки
С баней
#100599
79099385838, 79099385838 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 14.0 км от МКАД
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Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 14.0 км от МКАД

Эксклюзивное предложение!! Сдается, 15 км от МКАД (15 мин) д. Пикино, Многофункциональный...

9 500
в сутки
С баней, с бассейном
#100525
79251250944, 79251250944 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 35.0 км от МКАД
20
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 35.0 км от МКАД

-БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ СВОБОДНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ- -аренда напрямую от собственника- -в будни...

10 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100507
79176909151, 79176909151 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ступинский р-н, Каширское направление, 65.0 км от МКАД
14
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ступинский р-н, Каширское направление, 65.0 км от МКАД

Сдадим дом по Новокаширскому шоссе 65 км от МКАД по скоростной трассе, с разрешенной...

9 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100475
79859106262, 79150016565 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, 26.0 км от МКАД
9
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, 26.0 км от МКАД

Сдаётся в посуточную аренду: Деревянный дом 250м²: 3 этажа + чердак, кухня, танцпол,...

19 000
в сутки
С баней
#100473
79268587245, 79268587245 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ярославское направление, 1.0 км от МКАД
42
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ярославское направление, 1.0 км от МКАД

СДАЁТСЯ КОТТЕДЖ ПЛОЩАДЬЮ 450 кВ.м. В АБРАМЦЕВО БАЛАШИХИНСКОГО РАЙОНА Коттедж расположен...

12 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100469
79261134828, 79260119320 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ленинский р-н, Симферопольское направление, 3.0 км от МКАД
30
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ленинский р-н, Симферопольское направление, 3.0 км от МКАД

Лот 118015. Объектом занимается Марсель. Сдается на сутки,выходные и праздничные дни....

25 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100466
79162326700, 79162326700 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ленинградское направление, 14.0 км от МКАД
17
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ленинградское направление, 14.0 км от МКАД

Сдам коттедж с бассейном, бильярд, теннисный стол и баня, расположен по Ленинградскому шоссе...

15 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100455
79998146005, 79855359331 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Щёлковский р-н, Ярославское направление, 15.0 км от МКАД
19
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Щёлковский р-н, Ярославское направление, 15.0 км от МКАД

Дом с баней ,сауной для отдыха и проведения мероприятий ,более 10 мест за столом , 2 спальни...

7 000
в сутки
С баней
#100425
79687351711, 79266789300 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Пятницкое направление, 12.0 км от МКАД
22
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Пятницкое направление, 12.0 км от МКАД

Сдается посуточно просторный,уютный коттедж 12 км от мкад по Пятницкому шоссе в стиле шале...

30 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100421
79154280249, 79264399097 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 25.0 км от МКАД
15
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 25.0 км от МКАД

От собственника коттедж на сутки и более. Коттедж находится в 25 км от МКАД. Киевское шоссе....

12 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100420
79623620468, 79623620468 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ново-Рязанское направление, 4.0 км от МКАД
11
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ново-Рязанское направление, 4.0 км от МКАД

500 р/человек залог

4 000
в сутки
#100419
79250503098, 79250503098 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Ново-Рязанское направление, 45.0 км от МКАД
17
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Ново-Рязанское направление, 45.0 км от МКАД

Коттедж находиться на Новорязанском шоссе 45 км. от МКАДа. Сдается коттедж 380 кв. м. 25...

10 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100414
79046527686, 79263158829 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровское направление, 7.0 км от МКАД
18
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровское направление, 7.0 км от МКАД

13 спален. Закрытый банкетный зал 70 кв.м. на 25 человек в стиле LOFT с теплым...

19 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100401
79250503098, 79250503098 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, 30.0 км от МКАД
17
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ногинский р-н, 30.0 км от МКАД

Сдаётся коттедж, в 30 км. от МКАДа по Щелковскому шоссе. Дом полностью оборудованный всем...

20 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100343
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Егорьевское направление, 23.0 км от МКАД
14
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Егорьевское направление, 23.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 14244. Bмecтимocть: oт 12 дo 14 чeл. B кoттeджe ecть: Kaмин,...

10 000
в сутки
#100341
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Пушкинский р-н, Ярославское направление, 24.0 км от МКАД
37
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Пушкинский р-н, Ярославское направление, 24.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 5044. Bмecтимocть: oт 15 дo 35 чeл. B кoттeджe ecть:...

16 000
в сутки
#100338
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 60.0 км от МКАД
47
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 60.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 5746. Bмecтимocть: 10 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa,...

14 000
в сутки
#100333
79269217518, 79269217518 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Волоколамское направление, 30.0 км от МКАД
20
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Волоколамское направление, 30.0 км от МКАД

Сдаются дом с баней и гостиный дом посуточно без посредников. Вместимость ДО 8 человек.!!!...

6 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100332
79162326700, 79162326700 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитровское направление, 40.0 км от МКАД
24
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитровское направление, 40.0 км от МКАД

Расположены дома на участке площадью 30 соток. На участке имеется летняя кухня с зоной...

12 000
в сутки
#100302
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ярославское направление, 15.0 км от МКАД
20
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ярославское направление, 15.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 16610. Bмecтимocть: oт 6 дo 12 чeл. B кoттeджe ecть:...

8 800
в сутки
#100284
79268587245, 79268587245 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Егорьевское направление, 37.0 км от МКАД
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Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Егорьевское направление, 37.0 км от МКАД

Великолепный коттедж в экологически чистом районе Подмосковья! 39км от МКАД по Егорьевскому...

20 000
в сутки
С баней
#100276
79166828869, 79166828869 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 30.0 км от МКАД
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Сдам коттедж на сутки Московская обл., Солнечногорский р-н, Ленинградское направление, 30.0 км от МКАД

33 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. 2х эт. кирпичный дом общей пл. 165 кв.м., а так же 2х...

7 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100271
79104365600, 79104365600 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Каширское направление, 45.0 км от МКАД
12
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Каширское направление, 45.0 км от МКАД

Вельяминово деревянный. Размещение до 12 чел. Сдается 2-х этажный дом из бруса 160...

9 000
в сутки
С баней
#100253
79257810690, 79257810690 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Осташковское направление, 19.0 км от МКАД
8
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Осташковское направление, 19.0 км от МКАД

Сдается посуточно дом-студия на берегу Клязьминского водохранилища. До берега сто метров,...

2 500
в сутки
#100245
79037774807, 79037774807 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ярославское направление, 7.0 км от МКАД
34
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Ярославское направление, 7.0 км от МКАД

На территории расположены 2 строения, общей площадью 480кв.м. В первом: -кухня столовая,...

25 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100240
79266789300, 79687351711 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 29.0 км от МКАД
34
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Киевское направление, 29.0 км от МКАД

Коттедж располагается Наро-фоминский р-н, 29 км от МКАД по Киевскому шоссе. На участке 20...

20 000
в сутки
С баней, с бассейном
#100208
79055159364, 79055159364 Не агентство
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Егорьевское направление, 21.0 км от МКАД
10
Сдам коттедж на сутки Московская обл., Раменский р-н, Егорьевское направление, 21.0 км от МКАД

БE3 KOMИCCИИ! Hoмep кoттeджa: 5113. Bмecтимocть: 10 чeл. B кoттeджe ecть: Бaня/cayнa,...

10 000
в сутки
#100200
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